Monnik Giel je huis laten zegenen? Dat is dan 150 euro 26 januari 2019

Monnik Giel Foubert is opnieuw in het land. Samen met Gebshe Lobsang Tsultrim, een doctor in de boeddhistische filosofie, zal Giel lezingen organiseren in Vlaanderen. Daarnaast zullen ze ook een bedrijf in Wevelgem, Asian Import, zegenen en zuiveren. Iets wat je ook als particulier kan aanvragen, trouwens. Voor 150 euro (of 100 euro voor mensen met een laag inkomen) plus verplaatsingskosten komt het tweetal bij je langs. Die kosten worden gedeeld indien in dezelfde buurt meerdere huiszegeningen plaatsvinden. Bij die zegeningen worden gebeden, mantra's en gezegende rijst gebruikt om te zuiveren en in te wijden. "Het geld gaat integraal naar Lobsang", zegt Giel. "Het is niet dat hij daarmee een Rolls-Royce koopt. (lacht) Het gaat richting een goed doel. Zo deed hij onlangs een grote donatie aan een boeddhistisch klooster, zodat de monniken nieuwe kledij konden kopen." (DJG)

