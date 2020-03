Exclusief voor abonnees Monique Westenberg: "Dat zijspoor was een harde les voor André" 03 maart 2020

Nu ze weer met André Hazes (26) samen is, heeft Monique Westenberg (43) gereageerd op de kortstondige relatie die hij had met Bridget Maasland (45). Die omschrijft ze als "een harde les", die hij evenwel nodig had.

