Monica Bellucci in Oostende voor wereldpremière 09 september 2019

Op het filmfestival van Oostende is zaterdagavond de film 'Spider in the Web' met Monica Bellucci (54) in wereldpremière gegaan. Aanvankelijk was voorzien dat de Italiaanse actrice een ster zou onthullen op de zeedijk, maar door het slechte weer werd een alternatief voorzien onder een luifel van het Kursaal.

