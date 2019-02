Moneytime in 1B 23 februari 2019

Met nog twee speeldagen te gaan blijft de ontknoping voor de tweede periodetitel razend spannend. Vandaag om 17 uur ontvangt Beerschot-Wilrijk, koploper dankzij één meer gescoorde goal dan KV Mechelen bij gelijke punten en doelsaldo, in zijn laatste thuiswedstrijd Roeselare. Beerschot kan geen beroep doen op de geschorsten Jan Van den Bergh, Jimmy Hoffer en Alex Maes. KV Mechelen ontvangt later op de avond om 20u30 Union. Het wordt de zesde (!) onderlinge confrontatie tussen beide ploegen dit seizoen. De vorige duels draaiden drie keer uit op een Mechelse zege, twee keer op een gelijkspel. Union heeft niets meer te winnen of te verliezen in de stand, het eindigt zeker als derde. Bij KV Mechelen is De Camargo onbeschikbaar door een schorsing. (ABD/BF)

