Exclusief voor abonnees Mondmaskers 29 juni 2020

00u00 0

Na het lezen van het interview met minister Maggie De Block (Open Vld) in de krant van 26 juni is het voor mij nu eindelijk klaar en duidelijk: "Het dragen van een mondmasker bij het winkelen heeft geen enkele zin zolang niet iedereen dat doet". Ik was zo naïef om te denken dat ik als 73-jarige best een mondmasker kon dragen in de supermarkt, maar volgens De Block is het effect hiervan dat ik de andere die geen mondmasker dragen niet zal besmetten. Zij kunnen mij met mijn mondmasker wel besmetten. Dus zolang het dragen van een mondmasker op plaatsen waar de nodige afstand niet kan behouden worden niet verplicht wordt, is het zinloos voor je eigen veiligheid om er een te dragen. Maar blijkbaar heeft De Block afdoende argumenten om het niet te verplichten.

Paul Philippaerts, Houwaart

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen