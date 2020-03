Exclusief voor abonnees Mondmaskers op straat "compleet nutteloos" 26 maart 2020

In supermarkten, langs het water en zelfs in de parken: op meer en meer plaatsen zie je mensen opduiken die een mondmasker dragen. Toch is dat volgens het Crisiscentrum en viroloog Steven Van Gucht "compleet nutteloos". "Je kan het virus niet krijgen door gewoon lucht in te ademen tijdens een wandeling of fietstocht", aldus Van Gucht. Die mondmaskers vergroten vaak zelfs het risico op besmetting. "Het allerbelangrijkste is de handhygiëne. Regelmatig handen wassen met water en zeep, én voldoende afstand bewaren. Wanneer mensen met niet-gewassen handen aan hun mondmasker prutsen of het op- en afzetten, lopen ze zelfs meer risico om besmet te worden. Die mondmaskers zijn nodig bij de zorgverleners, niét om mee te gaan wandelen." (CMG)

