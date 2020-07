Exclusief voor abonnees Mondmasker op markten overal verplicht? 04 juli 2020

Mogelijk wordt er op de volgende Veiligheidsraad gemorreld aan de versoepelingen voor de markten, nadat Leuven mondmaskers verplichtte op de markt. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) mag dat wettelijk doen na een risicoanalyse, want het lokale bestuur is de organisator van de markt. Maar het nationale crisiscentrum heeft nu aan de gouverneur van Vlaams-Brabant gevraagd om een risicoanalyse te maken, om te zien of er opnieuw strengere maatregelen nodig zijn in de provincie. Als de gouverneur tot het besluit komt dat een aantal versoepelingen teruggedraaid moet worden, komt de kwestie allicht op de tafel van de volgende Veiligheidsraad midden juli terecht. Het is namelijk niet de bedoeling dat er andere regels gelden per provincie. Het verplichten van mondmaskers blijft wel de laatste optie. Lokale besturen kunnen hun markten bijvoorbeeld ook opsplitsen, in twee of drie markten van 50 kramen. (FME/ARA)

