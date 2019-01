Monaco wil Traoré aan Cercle uitlenen 31 januari 2019

Cercle Brugge staat op het punt middenvelder Adama 'Noss' Traoré (23) als derde wintertransfer aan te trekken, via een huurdeal met AS Monaco. De Malinees werd in 2015 nog uitgeroepen tot beste speler op het WK U20. Dit seizoen kreeg Traoré in het prinsdom geen vaste voet in de A-ploeg. In 2014 stalde Lille, die Traoré in zijn vaderland ontdekt had, hem nog een half seizoen bij toenmalig tweedeklasser Moeskroen-Péruwelz. Inmiddels heeft linksachter Zorhan Bassong (19, Lille) voor 1,5 seizoen getekend bij Cercle. Het contract van middenvelder Jonathan Fárias (Arg, 20) werd verbroken. (LUVM)