Monaco ook kansloos tegen Atlético 29 november 2018

De één zijn dood... Monaco verloor ook gisteravond kansloos én is zo meteen Europees uitgeschakeld. De slotmatch tegen Dortmund is louter nog een formaliteit. Thierry Henry deed een Vanhaezebrouckje. Hij bracht met Massengo, Badiashile, Biancone en Sylla vier tieners aan de aftrap. Gewaagde gok, maar Atlético had geen kind aan de Monegasken. Anderhalve minuut duurde het voor de Spanjaarden op voorsprong klommen. Een schot van Koke ging via Badiashile binnen. Halverwege de eerste helft verdubbelde Griezmann de voorsprong al en daarna nam Atlético gas terug. Monaco - met Chadli en Tielemans in de basis - had amper een weerwoord. Pas in de slotfase, toen Savic een tweede gele kaart kreeg voor handspel in de zestien, kreeg Monaco een kans om opnieuw in de match te komen. Falcao miste de strafschop en zo kwam Monaco al voor de derde keer in deze groepsfase niet tot scoren. Roemloze aftocht dus voor Thierry Henry en de zijnen, Club Brugge kan er maar wel bij varen. (SJH)

