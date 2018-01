Monaco betaalt 25 miljoen voor 16-jarige Italiaan 29 januari 2018

AS Monaco, het team van Rode Duivel Youri Tielemans, heeft liefst 25 miljoen euro betaald voor een speler van slechts zestien jaar. De Franse kampioen kondigde zaterdag de komst aan van Pietro Pellegri. Een 16-jarige Italiaanse spits van Genoa. Het toptalent debuteerde ruim een jaar geleden in de Serie A en scoorde in negen wedstrijden drie goals voor Genoa. (KDZ)

