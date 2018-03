Monaco-bazen komen naar terugmatch 03 maart 2018

00u00 0

Omdat er veel meer vraag dan aanbod was voor tickets in het Cercle-vak dit weekend, voorziet de Vereniging twee grote schermen in Brugge voor de achterblijvers. Bij de terugwedstrijd zal er vuurwerk worden voorzien. Monaco-bestuurder Filips Dhont zakt dit weekend al mee af naar het Kiel, terwijl Vadim Vasilyev - vicepresident van de Monegaskische moederclub - volgende week in Brugge de terugmatch zal bijwonen. (NVK)