Exclusief voor abonnees Moment van rust voor eerste Europese top 13 december 2019

00u00 0

In een klassieke outfit - die bretellen! - was Charles Michel (43) gisteren een moderne vader: vlak voor het begin van zijn eerste top als voorzitter van de Europese Raad, gaf hij dochtertje Lucie de fles. Dat beeld, op Instagram, is relatief nieuw in de politiek, en de reacties liepen dan ook uiteen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis