Moment van de waarheid voor landbouwers: grote droogte zorgt voor kleine frieten

27 juli 2018

05u00 0 De Krant Regen. Nu. Een week lang. Zo klinkt de smeekbede van de landbouwsector. Twee maanden zonder neerslag van enige betekenis, verschrompelen hun gewassen. Gevolg: minder erwten, kleinere peren en kortere frieten.

"De droogte slaat nu werkelijk óveral toe. Zelfs de suikerbiet, die toch vrij diep geworteld zit, laat zijn blaadjes al hangen", zegt akkerbouwer Koen Vrancken (31) uit Riemst. En ook onze Belgische trots moet eraan geloven. "Onze aardappelplanten drogen uit, en halfweg de knolvorming valt de groei stil. Er zullen maar weinig aardappelen zijn die groot genoeg zijn om er frieten van te maken. De frieten zullen hoe dan ook korter worden."

Bij de vroege aardappelen wordt het verlies voorzichtig op zo'n 45% tot 70% geraamd. "De niet-beregende percelen zijn zo goed als verloren", weet Guy Depraetere, algemeen secretaris van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). "We bevinden ons momenteel in een zéér cruciale week. Komt er eerstdaags een fikse bui van zo'n 40 liter per m2, dan is misschien nog niet alles verloren. Zo niet volgt onvermijdelijk de mokerslag."

Druppel op hete plaat

