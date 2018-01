MoMA tot maart in Parijs 00u00 0

Het wereldberoemde Museum of Modern Art (MoMA) in New York is een paar maanden lang ook in Parijs te bewonderen. Nog tot 5 maart 2018 kun je in de Franse hoofdstad terecht voor de unieke tentoonstelling 'Être Moderne: le MoMA à Paris', die het museum in samenwerking met de stichting Louis Vuitton organiseert. De expo biedt een prachtig overzicht van de kunst van de afgelopen decennia, met onder meer schilderijen van Cézanne, Magritte, Klimt, Picasso, Hopper en Matisse, foto's van Walker Evans en iconische werken van Andy Warhol en Marcel Duchamp. In totaal werden er maar liefst tweehonderd topstukken uit de collectie vanuit de States overgevlogen. (JL)