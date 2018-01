Molotovcocktail in vuilbak aan Brussels politiekantoor 00u00 0

Vandalen hebben dinsdagavond een molotovcocktail in een vuilnisbak laten afgaan, net buiten het politiecommissariaat in het Brusselse Sint-Gillis. "Een buurman merkte het vuur op en heeft vervolgens water eroverheen gegoten", zegt de woordvoerster van de lokale politie. Even ervoor werd een privéwagen die toebehoorde aan een agent van de nabijheidspolitie UNEUS ook al geviseerd. "Een voetzoeker werd achteraan de wagen vastgemaakt en verbrijzelde de achterruit. Niemand raakte gewond. Twee personen werden gearresteerd", klinkt het. Het is de eerste keer dat de politie van Sint-Gillis het doelwit is van vandalisme. (VDBS)