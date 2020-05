Exclusief voor abonnees Molokai 11 mei 2020

00u00 0

Als ik Bart De Wever (N-VA) goed begrijp, zijn het - bij een tweede coronagolf - de zieke mensen die in quarantaine geplaatst moeten worden: op een eigen eilandje, of, als de coronapatiënten hulpbehoevend zijn, op een nieuw Molokai, zeg maar. En elke 'held(in) van hier' promoveert dan tot een soort 'pater Damiaan' die het riskeert om zijn of haar leven met deze patiënten te delen. Maar wat als deze held(in) ook besmet raakt? Wacht hem of haar dan ook totale isolatie? En wat met de familieleden van deze helden? Wat met de personen waarmee deze helden recent in contact kwamen? Krijgen ook zij een one-way-ticket naar Molokai? Het voorstel van De Wever heeft verontrustende consequenties. Het tast de fundamenten van onze solidaire samenleving aan.

Stefaan Sercu, Oostende

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen