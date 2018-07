Molinari schenkt Italië eerste major, Thomas Pieters 28ste GOLF 23 juli 2018

Suspens gisteren op The Open in het Schotse Carnousti, waar Francesco Molinari lang moest wachten voor hij zeker was dat zijn eerste zege op een major binnen was. De 35-jarige Italiaan stond met een score van acht slagen onder par aan de leiding, maar moest nog afwachten hoe grote namen als McIlroy, Rose, titelverdediger Spieth maar ook Tiger Woods hun ronde zouden afwerken. Rond de klok van zeven kon Molinari dan toch opgelucht ademhalen: de zege en winstpremie van 1,63 miljoen euro waren binnen. Hij mag zich meteen de eerste Italiaanse majorwinnaar noemen. Woods zette met een zesde plek zijn beste prestatie sinds 2013 neer, toen hij vierde werd op de Masters.

