Molenbeek heeft mogelijk beste burgemeester ter wereld HELLHOLE OF NIET 31 maart 2018

Een 'hellhole' of de 'jihadhoofdstad van Europa': Sint-Jans-Molenbeek kan doorgaans op weinig flatterende bijnamen rekenen. Maar de Brusselse gemeente heeft misschien wél de beste burgemeester ter wereld, want Françoise Schepmans (MR) is als enige Belg genomineerd in de wedstrijd - dankzij haar verdiensten na de aanslagen, zo luidt het. In totaal dingen 38 burgemeesters uit 24 landen mee naar de prestigieuze titel, die om de twee jaar wordt uitgereikt door de City Mayors Foundation. Op de lijst prijken deze keer enkel vrouwen, "want maar 20% van alle burgemeesters is een vrouw", aldus de organisatie. Twee jaar geleden werd Mechelaar Bart Somers verkozen tot beste burgemeester ter wereld.

