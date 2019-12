Exclusief voor abonnees Molenbeek haalt vuilnisbakken weg om rustig eindejaar te hebben 18 december 2019

00u00 0

Om een rustige oudejaarsavond tegemoet te gaan, heeft Sint-Jans-Molenbeek een actieplan klaar tegen rellen. Dat heeft burgemeester Catherine Moureaux aangekondigd. De afgelopen twee jaar werden in de Brusselse gemeente auto's en allerlei voorwerpen in brand gestoken en winkels geplunderd op oudejaar. Dit jaar wordt er zowel ingezet op preventie als op repressie. Zo zullen vuilnisbakken weggehaald worden zodat ze niet in brand gestoken kunnen worden en zullen er ook meer gemeenschapswachters komen. Bovendien komt er ook meer politie op straat, net als een speciaal interventieteam.