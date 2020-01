Exclusief voor abonnees Molenaarshuys tegen zomer museum met virtual reality 17 januari 2020

De renovatie van het Molenaarshuys, naast de Hubertmolen in Wenduine, gaat op 17 februari van start. De gemeente wil er tegen de zomer een museum met virtual reality openen, waarbij de bezoekers het leven van de molenaar en het verleden van de molen ontdekken. De Haan kocht in de vorige legislatuur het Molenaarshuys in Wenduine. De gemeente kreeg subsidies voor de renovatie en inrichting van dit belangrijk cultureel erfgoedpand. In de tussentijd werd een virtualrealitybeleving ontwikkeld door het Brugse bedrijf AlfaVision. Binnenkort wordt ook de openbare aanbesteding voor de uitbating van het Molenaarshuys gepubliceerd, waarbij onder andere artisanaal brood en bakproducten kunnen worden aangeboden. "We streven ernaar om het Molenaarshuys te kunnen openen tegen de zomer van 2020 en hopelijk al eerder tijdens de Molenaarsfeesten rond de Hubertmolen", zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit). De herinrichting van het Molenaarshuys kost 171.492,15 euro. (LBB)

