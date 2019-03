Moldavië - Frankrijk 1 - 4 23 maart 2019

00u00 0

Vaak bekritiseerd, maar toch nuttig. Olivier Giroud stond in Moldavië andermaal op het scorebord voor Frankrijk. Hij maakte voor de wereldkampioen de 0-3 door goed aan de eerste paal op te duiken en te verlengen met links. Voor Giroud was het al zijn 34ste doelpunt bij de nationale ploeg, waarmee hij David Trezeguet evenaart en in de top drie topschutters aller tijden belandt. Enkel Michel Platini (41 goals) en Thierry Henry (52) doen nog beter. Giroud heeft nog wel even om hen bij te benen: hij kondigde aan zeker tot het EK 2020 international te blijven. Ook Griezmann - na een geniale stift van Pogba -, Varane, Mbappé en Ambros pikten een treffer mee. (PJC)