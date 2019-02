Molano is Alaphilippe te snel af 15 februari 2019

Geen Fernando Gaviria (ontsteking aan de luchtwegen) meer in de Ronde van Colombia voor UAE-Team Emirates, maar geen nood: met Juan Sebastian Molano (24) gaf zijn vervanger meteen thuis. De jonge Colombiaan was in de derde rit over een geaccidenteerd parcours de snelste van een elitegroep. Julian Alaphilippe strandde namens Deceuninck-Quick.Step op de tweede stek, Diego Ochoa van Manzana-Postobon werd derde. Na zijn derde plaats eergisteren was het voor Molano de eerste zege in het shirt zijn nieuwe WorldTour-ploeg. Alvaro Hodeg overleefde de heuvelzone niet en is leider af in Colombia. Rigoberto Uran (EF-Education First) - eerder winnaar van de openingsploegentijdrit - leidt opnieuw de dans in de ronde van zijn land. (DMM)

