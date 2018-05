Mol Pieter is niet de enige jonge priester die voor meer dan z'n eigen parochie preekt: "Wereldvreemd, wij? Ik zit ook op Facebook, hoor" Celien Moors en Sander Van den Broecke

15 mei 2018

00u00 0 De Krant Als Judas in 'De Mol' heeft hij gevloekt en gelogen, maar toch heeft Pieter Delanoy (34) het imago van de jonge priester goed gedaan. Dat zeggen drie van zijn collega's, die net als hij nog geen veertig zijn. Met velen zijn ze niet meer, en vaak vechten ze tegen vooroordelen. "Pieter heeft getoond dat wij ook maar gewone mensen zijn."

Wim Simons is 36 en kapelaan in Herk-de-Stad. In augustus zal hij drie jaar priester zijn. Simons - die een ouderwetse soutane draagt - heeft een eigen YouTube-kanaal waarmee hij meer jongeren bereikt dan hij met zijn missen doet. Ook op sociale media is hij actief. Na 'De Mol' zette hij deze bedenking op Facebook: "Als nu ook al priesters mogen liegen en vloeken..."

"Ik had het daar toch moeilijk mee", zegt de jonge pastoor en leerkracht. "En ik niet alleen. In de klas vroegen leerlingen mij ook of dat wel kon, een priester die liegt. Zelf zou ik het nooit doen, ook niet in de context van een spelletje. Priester ben je altijd. Die voorbeeldfunctie kan je niet zomaar aan de kant zetten. Ik hoorde van mijn leerlingen ook dat Pieter geregeld heeft gevloekt. Iederéén vloekt natuurlijk weleens, maar kan een priester het vaak doen? Ik vind van niet."

Was Pieter een slecht voorbeeld?

