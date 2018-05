Mohoric zorgt voor 5de Sloveense zege in 5 jaar 16 mei 2018

Straf toch, voor zo'n klein wielerland? Met Matej Mohoric (23) won nu al voor het vijfde jaar op rij een Sloveen een rit in de Giro. Mezgec (2014), Polanc (2015), Roglic (2016) en opnieuw Polanc (2017) gingen de renner van Bahrain-Merida vooraf. De oud-wereldkampioen bij de junioren (2012) en beloften (2013) moest er wel hard voor knokken: hij ging al in het begin van de rit in de aanval, maar werd ingelopen tijdens de dolle race om Chaves op achterstand te zetten. In de finale ging hij er weer vandoor in achtervolging op de ontsnapte Villella. Renners sloten aan en losten opnieuw en uiteindelijk haalde Mohoric het in een spurt met twee van de Duitser Nico Denz (24, AG2R). "Ik voelde me heel goed, maar heb kopman Pozzovivo eerst gevraagd of ik in de aanval kon gaan", vertelde Mohoric. "Ik ben blij dat ik het kon afmaken na zo'n zware dag." (BA)

