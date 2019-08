Exclusief voor abonnees Mohoric wijst naar de hemel in Polen, Sivakov pakt eindwinst 10 augustus 2019

Matej Mohoric (24) heeft de slotrit in de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen reed een hele dag in de aanval - waarvan de laatste 60 kilometer alleen. Aan de finish wees hij naar de hemel - dit was voor Bjorg Lambrecht. In de strijd om de eindwinst moest Jonas Vingegaard afhaken. Pavel Sivakov kon zich op de slotklim beperken tot volgen om zijn eindwinst vrij te stellen. (DMM)