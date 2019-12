Exclusief voor abonnees Mohammadi enig lichtpunt 05 december 2019

In een koud, maar sfeervol Stade du Pays de Charleroi hadden de troepen van Jess Thorup het énorm lastig om de Carolo's uit verband te spelen. Zonder Jonathan David (afwezig) en Elisha Owusu (geblesseerd) was het moeilijk om oplossingen te vinden. Louis Verstraete had het gezien zijn geringe speelminuten ook niet makkelijk en ging samen met zijn ploegmaats ten onder. Het enige lichtpunt wat de Buffalo's konden meenemen uit het Zwarte Land was de prestatie van Milad Mohammadi. De linksachter bewees zich opnieuw als een meer dan waardige vervanger voor Nana Asare. De voormalige kapitein van AA Gent mag zich zorgen beginnen te maken over zijn basisplaats. Mohammadi dweilde meer dan eens de hele flank af, hield aan de overkant Fall een paar keer goed tegen en zorgde voor de grootste Gentse mogelijkheid. Hij schilderde de bal knap op het hoofd van Depoitre, maar die kon Penneteau niet vloeren. Meer van dat, Milad. Al zal dat niet in de Beker van België zijn. (SDG)

