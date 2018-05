Mohamed Abdeslam krijgt enkelband 26 mei 2018

Mohamed Abdeslam, de broer van terrorist Salah Abdeslam, is vrijgelaten uit de gevangenis met een enkelband. Hij zat in voorhechtenis voor een gewapende overval op ambtenaren van Sint-Jans-Molenbeek. De man mag zijn woning alleen verlaten om medische redenen, aldus het parket. Ook de tweede verdachte Youssef B. is onder elektronisch toezicht geplaatst. Bij de overval in januari werd zo'n 70.000 euro buitgemaakt. Mohamed Abdeslam zou als ex-werknemer op de hoogte geweest zijn van wanneer de geldtransporten van de gemeente plaats zouden vinden. Zowel Abdeslam als Youssef B. ontkent de feiten.