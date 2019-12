Exclusief voor abonnees Mogi in de loges 09 december 2019

Opmerkelijke gast in het Astridpark, gisteren: Mogi Bayat. Het was al geleden van 27 januari dat de camera's de omstreden makelaar voor het laatst hadden opgemerkt op Anderlecht. Toen zat hij open en bloot op de eretribune, dit keer bleef Bayat in de loges. De makelaar ligt nog steeds niet in de bovenste schuif bij het bestuur van Anderlecht, maar hij blijft wel de vertegenwoordiger van Adrien Trebel. Bovendien speelde paars-wit tegen Charleroi, de club waar zijn broer Mehdi de general manager is. (VDVJ)

