Mogi Bayat ziet geen Belgen uitblinken

Een gemaskerde makelaar in de tribune. Een quarantaine van 14 dagen hoefde niet voor Mogi Bayat. Nochtans de coronaregel voor ieder die Engeland inreist sinds 8 juni - de controle is alles behalve strikt. Zelfs een verbod op toeschouwers hield hem niet weg uit Vicarage Road, stadion van Watford, voor de clash met Leicester (1-1). Het protocol van de Premier League staat slechts een beperkt aantal mensen toe, onder wie spelers, trainers, essentiële stafleden, een tv-crew, 40 journalisten, een urgentiedokter, veiligheidsmensen en enkele bestuursleden. Zaakwaarnemers horen daar niet bij, maar in zijn stadion is de voorzitter baas. Bayat zat op veilige afstand van Gino Pozzo, president van Watford en een uitstekende zakenrelatie van de makelaar. Alle transferlijntjes van België naar de Engelse middenmoter lopen langs hem.

