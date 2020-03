Mogen we nog op familiebezoek en kan de poetsvrouw nog komen? 26 vragen beantwoord over ons dagelijks leven in de coronacrisis Lieve Van Bastelaere

17 maart 2020

05u00 313 De Krant De coronacrisis roept elke dag nieuwe vragen op. We willen vooral weten hoe we ons leven nu moeten leiden. Mogen we nog op familiebezoek? Hoe bescherm ik me het best? En hoeveel vrijheid geven we onze kinderen nog? Met experts Steven Callens (professor infectieziekten UZ Gent) en Erika Vlieghe (diensthoofd infectieziekten UZ Antwerpen) proberen we u antwoorden te geven op veelgestelde vragen.

Lopen rokers meer risico om besmet te raken?

“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat rokers meer kans hebben om het coronavirus op te lopen”, zegt Sandra Plasschaert van de Stichting tegen Kanker. “Als roker heb je sowieso meer kans op verwikkelingen van de luchtwegen, maar of dit de kans op herstel verkleint, weten we niet.”

Kan mijn hond of kat het virus op me overdragen?

“Dat is zeer onwaarschijnlijk, want Covid-19 is een virus dat van mens tot mens wordt overgedragen”, zegt Erika Vlieghe, professor infectieziekten UA en UZA. “Als iemand hoest of niest, kunnen er wel druppeltjes op oppervlakten terechtkomen. Vandaar dat je vijf keer per dag je handen moet wassen.”

Zal het virus zich minder snel verspreiden nu het 17 graden wordt?

“Theoretisch kan dat”, zegt professor Vlieghe. “We zien dat ook bij andere respiratoire virussen. Maar we zullen moeten observeren of dat bij dit nieuwe virus ook zo is. Het is in ieder geval absoluut geen reden om de genomen maatregelen - zoals afstand houden van elkaar - te versoepelen.”

Mogen we de lift nemen?

Professor Vlieghe: “Als het een grote lift is, waar je anderhalve meter afstand van elkaar kan houden, is er geen probleem. Indien niet, is corona het perfecte excuus om de trap te nemen. Het is goed voor je conditie én je vermijdt het risico. Ook de knoppen van de lift zijn high touch en risicovol.”

Kunnen we in groep gaan fietsen?

“Ook voor wielertoeristen geldt de regel dat ze minimum anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar”, verduidelijkt professor Vlieghe. “Als je met een groep van tien of twintig personen gaat fietsen, wordt dat heel moeilijk. Met drie is dat makkelijker. Vandaar: verklein de groepen.”

Mogen we met onze handen eten?

Bij het eten van een hamburger of een pakje friet, gebruiken we geen mes en vork, maar zouden we dat niet beter wel doen? Professor Vlieghe: “Een goede handhygiëne is zeer belangrijk, zodat je de virusdeeltjes van je handen wast. Als je je handen wast voor en na het eten, is er geen probleem.”

Kan mijn afspraak bij de kinesitherapeut nog doorgaan?

Kinesisten voeren enkel nog de noodzakelijke en urgente behandelingen uit. “Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ademhalingsmoeilijkheden”, legt Peter Bruynooghe, voorzitter van de beroepsvereniging, uit. “Wie de komende weken een afspraak heeft, wordt gevraagd zijn kinesitherapeut te contacteren.”

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?

“Als je nieuw ontstane klachten hebt van de onderste of bovenste luchtwegen, bel je best naar je huisarts”, weet Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. “Het gaat om niezen, snotteren, koorts of keelpijn. Bij één van deze klachten is het aan te raden je dokter te contacteren.”

Wat doe ik als mijn huisarts telefonisch onbereikbaar is?

Wie zijn huisarts belt, krijgt steeds vaker de bezettoon te horen. Roel Van Giel van Domus Medica: “We stellen vast dat het telefonisch inderdaad veel drukker is dan in de praktijk zelf. De enige raad die we bij een bezettoon kunnen geven, is een kwartiertje later terug te bellen.”

Zullen de netwerkproviders het massale thuiswerk aankunnen?

Zowel Proximus als Telenet zeggen dat hun infrastructuur voldoende robuust is. Bij Proximus werd gisteren 50% meer gebruikgemaakt van vast internet dan op een gewone maandag. “Maar het was nog steeds 30% lager dan de traditionele dagelijkse piek die we ‘s avonds vaststellen”, zegt Fabrice Gansbeke.

Kan ik gaan wandelen in de natuur?

Ja, maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelde wel richtlijnen op. Wandel best alleen of in gezinsverband en niet met ouderen of anderen uit risicogroepen. Hou minimaal twee meter afstand van elkaar. En keer terug naar huis als het in het bos of natuurgebied in kwestie té druk is.

Mag ik naar de kapper?

Kappers zijn open tijdens de week, maar alleen op afspraak. Zo kan vermeden worden dat mensen samen zitten te wachten. In het weekend moeten ze dicht. “Het belangrijkste is dat mensen niet dicht op elkaar zitten te wachten, zodat overdracht vermeden kan worden”, zegt professor Vlieghe.

Moet ik mijn bezoek aan de tandarts uitstellen?

Wie de komende weken een afspraak had gepland voor een routinecontrole bij een tandarts, zal wat langer geduld moeten oefenen. De beroepsvereniging van tandartsen VBT roept haar leden op om enkel nog patiënten met urgente gebits- en tandproblemen te behandelen tot minstens begin april.

Mogen jonge oma’s en opa’s op hun kleinkinderen passen?

“We proberen contact tussen kinderen en grootouders zoveel mogelijk te vermijden”, tweette viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Maar als de grootouders in goede gezondheid zijn, jonger zijn dan 65 jaar en geen mantelzorg leveren aan kwetsbare mensen, dan kunnen ze eventueel wel op de kinderen passen.”

Waarom moeten we zoveel mogelijk met bankkaart betalen?

“Uit vroegere studies weten we al dat als je een kweek neemt van cash geld er toch soms gevaarlijke bacteriën op kunnen zitten”, zegt infectioloog Steven Callens (UZ Gent). “Het is niet onmogelijk dat iemand die net aan zijn neus is gekomen met zijn hand een bevuild briefje overhandigt. De kans is heel klein maar toch niet uitgesloten.” Contactloos betalen voorkomt ook dat klant en verkoper fysiek contact hebben.

Moet ik handschoenen dragen als ik ga winkelen?

“Dat is vrij nutteloos. Als je die handschoenen lang draagt, zouden die ook zelf bevuild kunnen raken”, zegt professor Callens. Het heeft weinig zin om àlle contactpunten te gaan vermijden. “Ook winkelkarretjes kunnen bevuild zijn, maar het risico dat je daardoor besmet raakt is niet zeer hoog. Het is vooral belangrijk de handen te wassen.”

Mag mijn poetsvrouw nog komen?

Er zijn geen officiële richtlijnen vanwege de crisiscel. De meeste poetsbedrijven hebben hun klanten de voorbije dagen gecontacteerd met de vraag of hun poetshulp mag komen. “We rekenen op het gezond verstand van de mensen”, zegt Herwig Muyldermans van sectorfederatie Federgon. “Maar we zien we dat veel poetshulpen bang zijn. Het regent ziektebriefjes”. Viroloog Marc Van Ranst raadt poetshulpen die wel nog werken aan om de hygiëneregels te respecteren en afstand te houden. “En gebruik veel ontsmettingsmiddelen. Een eetlepel bleekmiddel in een liter water volstaat”.

Mag mijn tienerdochter afspreken met vriendinnen om samen iets te doen?

“Ja. Zolang dat niet in grote groepen gebeurt”, zegt Steven Callens. “Dus geen feestjes thuis organiseren in plaats van op café, want het is niet de schuld van de horeca, maar van de veel te grote groepen die daar samenkomen. Afspreken met enkele vriendinnen moet wel zeker kunnen, maar ook hier voorzichtig blijven: niet te veel knuffelen enz. Contacten binnen dezelfde generatie, en zeker de jongere generaties, zijn minder gevaarlijk. Degenen in de risicogroepen, boven de 60 en zeker boven de 70 en 80, moeten niet gaan samenzitten.”

Zijn maaltijden die aan huis worden geleverd veilig?

Maaltijdleveranciers bieden nu de optie om een bestelling aan de deur af te zetten. De koerier belt aan en verdwijnt voordat de klant opendoet. “Dat is een klein beetje overdreven”, zegt Callens. “Menselijk contact is belangrijk, zeker voor mensen die het wat moeilijk hebben. Een gesprekje met een koerier die op 2 meter van je af staat en je enkel iets overhandigt is nog altijd veilig en ook dat eten is niet besmet met corona. Die maaltijden worden in heel hygiënische omstandigheden bereid.“

Kan ik nog met mijn kinderen naar de speeltuin?

Neen. Op vraag van de Nationale Veiligheidsraad moeten alle binnen- én buitenspeeltuinen dicht. Een logische beslissing, vindt professor Callens. “Je hebt daar te veel mensen in een hoge concentratie op kleine oppervlakte. Dan ga je het risico verhogen.” Het virus kan zich via het materiaal van de tuigen verspreiden als er te veel kinderen gebruik maken.

Moet ik nu stoppen met seks?

Er zijn geen bewijzen dat het virus zich verspreidt via sperma maar het kan natuurlijk wel door elkaar te kussen. Dan kan het worden overgedragen via het speeksel. Callens: “Binnen een monogame relatie leef je sowieso al heel dicht bij elkaar. Moeten we nu stoppen met seks? Neen, we moeten ons niet helemaal isoleren van onze geliefden binnen de kernfamilie”.

Wat doen trein, bus en tram om de veiligheid te verzekeren?

De Lijn vraagt om met een sms of de app te betalen en langs achter op te stappen. Vaak is er vooraan opstopping omdat de mensen niet meteen doorschuiven. Als ze achteraan opstappen kunnen ze naar links of rechts en zich sneller verspreiden. De NMBS heeft 95 piekuurtreinen afgeschaft maar verzekert dat nog voldoende aanbod is om de reizigers veilig te vervoeren. De bezettingsgraad bedroeg vrijdag slechts 30 procent in de spits.

Wat voor zin heeft het dat ik thuis werk terwijl anderen nog steeds naar kantoor gaan?

Elke persoon minder op kantoor telt mee in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Callens: “Het is essentieel om het aantal mensen per oppervlakte te doen dalen. Met glijdende uren kan je het aantal mensen verminderen, dan gaat de overdracht minder zijn. Door die maatregelen gaan we de overdracht wel vertragen en dat is enorm belangrijk.”

Moet ik ook voortdurend mijn handen wassen als ik thuis blijf en met niemand anders contact heb?

“De frequentie van het wassen zal wat minder zijn”, zegt Callens. “Voor het eten en na het toiletbezoek blijft het altijd zaak om de handen te wassen. Als er een koerier aan de deur staat, pak het pakje of het eten aan. Als je binnengaat, was dan snel de handen, dan is het probleem van een eventuele besmetting beperkt.”

Mogen we nog bij elkaar thuis op familie- of vriendenbezoek gaan?

“Ja”, zegt Callens. “Maar je moet geen familiefeesten gaan organiseren met 100 man in een slecht geventileerde parochiezaal. Maar de dagdagelijkse sociale interactie waarbij geen lichamelijk contact is, dat moet kunnen. Met de buurman een praatje doen over de draad, zoiets kan ik alleen maar toejuichen. Nodig niet je ganse familie uit als je in een klein appartement woont.”

Mogen er nog vriendjes komen spelen bij mijn kinderen?

Callens: “Ja. We gaan niet tot nul interactie kunnen komen. Dat is onmogelijk. Bij de maatregelen die genomen zijn, is het vooral belangrijk dat de grote concentraties worden vermeden. We moeten vooral ook menselijk blijven. Beperkt sociaal contact is niet alleen toegelaten maar het is ook wenselijk om deze moeilijke tijden door te komen.”

