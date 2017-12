Mogen we nog leven? 00u00 0

20-30 jaar geleden werd ik vaak nagefloten op straat door bouwvakkers, cafébezoekers of andere mannen die wat onnozel wilden doen. Ik heb daar geen trauma van overgehouden en heb nooit een klacht ingediend. Niets mag of kan nog in deze verzuurde maatschappij. Ik vond het destijds wel plezant of grappig. Begrijp me niet verkeerd: er gebeuren veel foute dingen en allerlei intimidaties die niet door de beugel kunnen, waar ik totaal niet mee akkoord ga. Maar mogen we nog leven, genieten of ademen? Fijne feesten en een schitterend 2018 van een 51-jarige vrouw.

Carina Van Steen, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

