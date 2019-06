Exclusief voor abonnees Mogelijke aanslag op Times Square verijdeld 11 juni 2019

In New York heeft de politie mogelijk een aanslag op Times Square verijdeld. Eind vorige week pakte een speciale antiterreureenheid een verdachte op die plannen zou hebben gehad om er een bom te laten ontploffen. Het gaat om een 22-jarige man uit Queens. Volgens CNN schoten de politiediensten in actie nadat de verdachte twee pistolen had gekocht van een undercoveragent. De man verscheen inmiddels voor de rechter, die weigerde hem vrij te laten op borg.

