Mogelijk wéér uitstel voor proces Abdeslam 31 januari 2018

De kans bestaat dat het proces tegen Salah Abdeslam (28) volgende week maandag opnieuw wordt uitgesteld. Reden: 200 slachtoffers van de aanslagen van 22 maart zullen zich met de vereniging V Europe aan het begin van de zitting alsnog burgerlijke partij stellen. "De advocaten van de verdachten kunnen bijna niet anders dan uitstel vragen", beseft men bij het gerecht. Het proces gaat enkel over de schietpartij tussen de politie en de terroristen in Vorst. Slachtoffergroepering V Europe zegt dat er linken zijn tussen die schietpartij én de aanslagen van 22 maart. "De slachtoffers hebben daar vragen over en denken daar antwoorden op te vinden op het proces", zegt advocaat Guillaume Lys. Advocaat Sven Mary, die Salah Abdeslam verdedigt, insinueert dat hij maandag gepast zal reageren. (BJM)

