Mogelijk verbod op kunstgras maakt Duchâtelet woest 27 februari 2019

Roland Duchâtelet is boos. De eigenaar van het voetbalstadion van STVV begrijpt niet dat de Pro League overweegt om kunstgras te bannen uit eerste klasse. Voor Sint-Truiden zou dat een drama zijn: het is de enige club met een synthetisch terrein en switchen naar kunstgras is praktisch niet mogelijk. "Er ligt een parking onder ons veld", foetert Duchâtelet. "Dat ze ons dan maar meteen 70 miljoen euro geven voor een nieuw stadion. Als je de andere velden bekijkt, zou de Pro League beter iedereen verplichten om op kunstgras te spelen, in plaats van de aap uit te hangen en politieke spelletjes te spelen omdat STVV goede resultaten haalt." (FDZ/SJH/PJC)