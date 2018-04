Mogelijk stukjes glas in flesjes Stella Artois 03 april 2018

00u00 0

Brouwer AB InBev roept in een tiental landen, waaronder België, groene flesjes Stella Artois van 33 cl terug. Mogelijk zitten er stukjes glas in. Over hoeveel flesjes het gaat, wil AB InBev niet zeggen, maar de brouwer benadrukt dat het "een zeer beperkt aantal" is. In flessen van een externe glasproducent werden "afwijkingen ontdekt die kunnen zorgen dat kleine stukjes glas loskomen en mogelijk in het bier kunnen vallen". De meeste flesjes kwamen terecht in de VS en Canada. In België worden ze verkocht bij Delhaize en in "een zeer beperkt aantal cafés en restaurants". Wie een groen flesje van 33 cl heeft, kan de houdbaarheidsdatum (20 of 21 mei 2018) en de verpakkingscode (49) checken en naar stellaartois.com surfen als het om één van de bewuste flesjes gaat.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN