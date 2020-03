Exclusief voor abonnees Mogelijk compensaties voor zorg en andere sectoren 25 maart 2020

Federaal minister van Economie en Werk Nathalie Muylle (CD&V) bekijkt samen met de regering of het mogelijk is om personeel in de zorg en andere sectoren, zoals de voeding en het vuilophaal, een compensatie te geven. "Dit is iets wat we met de werkgevers en werknemers aan het bekijken zijn. We kijken hoe we hen kunnen stimuleren en een stuk belonen om aan het werk te blijven", zei minister Muylle op Radio 2. Op haar kabinet is te horen dat het in dit stadium nog te pril is om erover te communiceren. "Het is nog niet helemaal afgeklopt welke compensaties er komen en voor welke sectoren die van toepassing zullen zijn. Het kan dus gaan over financiële compensaties, maar ook over andere tegemoetkomingen." Tegen het einde van de week hoopt minister Muylle meer duidelijkheid te kunnen scheppen. (FME)

