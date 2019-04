Exclusief voor abonnees Mogelijk 2 jaar cel voor Lori Loughlin na studiefraude 10 april 2019

De kans bestaat dat de Amerikaanse actrice Lori Loughlin (54), die we vooral kennen als Becky uit 'Full House', en haar man binnenkort voor liefst twee jaar de cel in moeten. Het koppel pleegde studiefraude en betaalde liefst 500.000 dollar, zo'n 443.000 euro, om hun twee dochters binnen te krijgen in een elite-universiteit.

