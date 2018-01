Moeten planten uit de slaapkamer als je onder de wol kruipt? KLOPTDA? | NEE! 00u00 0

Planten zijn hip! Ze worden massaal in huis gehaald, alleen de slaapkamer lijkt nog niet mee te doen. Veel mensen zijn er namelijk van overtuigd dat groen niet thuishoort in de slaapkamer. Maar klopt dat wel? "Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden dat planten slecht zouden zijn voor de nachtrust", aldus slaapexpert Jana Maes.

