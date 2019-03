Moeten gepensioneerden hun tanden laten rotten? 21 maart 2019

00u00 0

Ik las in uw krant dat 1 op 4 Belgen al drie jaar niet meer naar de tandarts geweest is. Dat verwonderde mij niet. Ik ben 71 jaar en heb nog steeds mijn eigen tanden. Ik verzorg mijn gebit en ga tweemaal per jaar naar de tandarts voor controle (gewoon nazicht en poetsen). Toen ik verleden jaar voor de tweede maal ging, bleek dat reinigen van tanden voor personen ouder dan 67 jaar niet meer terugbetaald wordt. Ik betaalde dus 72 euro voor nazicht en reiniging en kreeg slechts 22 euro terug van het ziekenfonds. Iemand met een klein pensioen kan zich geen tandartscontrole veroorloven. Moeten gepensioneerden hun tanden dan maar laten wegrotten om dan over te schakelen op een vals gebit? Dank u Maggie, voor deze besparing.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Maggie

human interest