Moet Wesphael schadevergoeding aan nabestaanden? 28 maart 2018

Of de Waalse ex-politicus Bernard Wesphael een schadevergoeding moet betalen aan de familie van zijn vrouw Véronique Pirotton, weet hij op 8 mei. De burgerlijke rechtbank spreekt zich dan uit in de zaak . Wesphael werd in 2016 door een assisenjury vrijgesproken voor de moord op Pirotton, die drie jaar eerder dood werd teruggevonden in een hotelkamer in Oostende. Victor, de zoon van Pirotton, startte na dat proces een procedure om een schadevergoeding te eisen. "Men zegt dat het geen doodslag is. Akkoord. Maar dat wil niet zeggen dat Wesphael niet burgerlijk aansprakelijk is", aldus zijn advocaat. De rechtbank mag niet terugkomen op de strafzaak. Toch probeert Victor nog een antwoord te krijgen op vragen die onbeantwoord bleven tijdens het assisenproces. De advocaat van Wesphael, Didier Pire, noemde de rechtszaak zinloos. "Alles is uitgespit op assisen. Iedereen is het erover eens dat Wesphael geen gewelddadig man is." (SRB)

