Moet Puigdemont snel Nederlands leren? 03 augustus 2018

Moet Carles Puigdemont Nederlands spreken als hij op de Europese N-VA-lijst wil staan? In de Europese kieswet van 1989 staat dat Belgische kandidaten voor het Europees Parlement moeten aangeven of ze Nederlandstalig, Franstalig of Duitstalig zijn. Volgens sommigen zou de voormalige Catalaanse leider daarom niet kunnen opkomen bij de Europese verkiezingen op 26 mei 2019. De Catalaan spreekt namelijk geen Nederlands, al stuurde hij wel al eens een Nederlandstalige tweet de wereld in. Maar de wet is niet helemaal duidelijk, zegt professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent). "De Europese kieswet bevat inderdaad een artikel waarin een taalkeuze wordt opgelegd aan Belgen. Maar in datzelfde artikel staat ook een passage over de voorwaarden waar niet-Belgen, zoals Puigdemont, aan moeten voldoen. Daarin staat niets over taal." Sowieso is het geen groot probleem om kandidaat te zijn: de Catalaanse politicus moet geen examen afleggen om zijn kennis van de taal te bewijzen. (IVDE)

