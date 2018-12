Moét PSG Neymar of Mbappé verkopen? 10 december 2018

00u00 0

Fonkelt er volgend seizoen één ster minder in Parijs? Volgens het doorgaans goed geïnformeerde L'Équipe moet PSG komende zomer Neymar of Kylian Mbappé verkopen om te blijven voldoen aan de Financial Fair Play-regels. En dat terwijl er eerder sprake was dat de landskampioen 'maar' schaduwvedetten Draxler en Di Maria van de hand wilde doen. Maar het heropende UEFA-onderzoek naar de astronomische uitgaven bij PSG zou voor onrust gezorgd hebben in de lichtstad. Al ontkent de Franse topclub dat zelf met klem in een communiqué. "We spreken deze ridicule berichtgeving niet alleen tegen, maar twijfelen - nogmaals - aan de intellectuele eerlijkheid van L'Équipe", klinkt het scherp. "Er zijn al zoveel voorbeelden van berichtgeving zonder enig evenwicht met als doel een schadelijke sfeer te verspreiden." De krant hield voet bij stuk en meent zelfs te weten dat PSG eerder Mbappé dan Neymar wil verkopen, omdat de Braziliaan een grotere internationale invloed heeft en de winstmarge groter is. Afwachten wie deze zomer zijn gelijk haalt. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN