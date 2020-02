Exclusief voor abonnees Moet Oostende afscheid nemen van Angola? Basketbal 14 februari 2020

Heeft Braian Angola zijn laatste match voor landkampioen Oostende gespeeld? Het lijkt er sterk op. De club liet weten dat de Colombiaanse vleugelspeler vanavond in Luik langs de zijlijn blijft vanwege persoonlijke redenen. De reden is echter een nakend vertrek. Na een sterke campagne in de Champions League genoot Angola interesse van enkele clubs en hij ontving bovendien een lucratief voorstel. Het zou gaan om een club uit de tweede Europabeker, de EuroCup. Een voorstel waar Angola nu wil op ingaan. En dat zijn afscheid bij Oostende betekent. Wordt dit weekend vervolgd.

