Moet koning kerstboodschap opnieuw inblikken?

Koning Filip beleeft dezer dagen zijn politieke vuurdoop. Na het ontslag van de minderheidsregering-Michel is hij begonnen aan een consultatieronde met de partijvoorzitters. Gisteren passeerden Benoît Lutgen (cdH), Gwendolyn Rutten (Open Vld), Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) de revue, vandaag volgen Meyrem Almaci (Groen), Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet (Ecolo), John Crombez (sp.a), Wouter Beke (CD&V) en Olivier Chastel (MR). Hoe de vorst het ervan afbracht, was niet meteen duidelijk: het 'colloque singulier' dwingt de partijvoorzitters om de lippen op elkaar te houden. Intussen duikt wel de vraag op of Filip een nieuwe kerstboodschap moet inblikken. Hij zou die speech eerder deze week opgenomen hebben. N-VA was toen al uit de regering gestapt en de toekomst van Michel II zag er niet rooskleurig uit, maar de premier had zijn ontslag nog niet aangeboden. Mogelijk voegt de koning een paragraaf toe aan de boodschap, die traditioneel uitgezonden wordt op 24 december.

