Exclusief voor abonnees Moet ik ook voortdurend mijn handen wassen als ik thuisblijf? EXPERTS GEVEN ANTWOORD 17 maart 2020

"Als je thuisblijft en met niemand buiten je kerngezin contact hebt, kan de frequentie van het wassen wat minder zijn", zegt Callens. "Voor het eten en na het toiletbezoek blijft het altijd zaak om de handen te wassen. Als er een koerier aan de deur staat en je moet een pakje of maaltijd aannemen, was dan als je binnengaat snel je handen - dan is het risico op een eventuele besmetting nog beperkter."

