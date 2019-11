Exclusief voor abonnees Moet ik hetzelfde bedrag betalen? COMME IL FAUT 02 november 2019

00u00 0

"Ik ben een stuk jonger dan mijn broer en zus, we verschillen zo'n twintig jaar. Zij zijn al helemaal gesetteld in een job, een gezin en een huis, en mijn leven is nog 'in volle opbouw'. Bij alles wat er gebeurt voor de ouders, word ik met een financiële kloof geconfronteerd. Etentjes, uitstapjes, cadeaus; ik betaal telkens een derde, hoewel dat voor mij veel zwaarder doorweegt dan voor hen. Ik heb er nooit iets van gezegd omdat ik mijn deel wilde doen en inspraak had in welk cadeau, welke uitstap en welk restaurant we zouden kiezen. Ik kon de uitgaven nog min of meer beïnvloeden. Maar nu komen er zeer zware kosten aan: een stoellift, een aangepast bad, thuis-verzorging en meer van die zaken. Natuurlijk wil ik ook het beste voor mijn ouders, maar voor die zaken kan ik echt niet mijn deel blijven betalen. Die druk is te groot. Ik vind het veel vervelend dat ik dit moet aankaarten, maar is het redelijk om te vragen of ze mijn bijdrage aan de kosten in verhouding kunnen brengen met wat ik verdien?"

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu