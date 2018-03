Moet Fitnesser 380.000 euro drugsgeld terugbetalen? 14 maart 2018

00u00 0

Een 29-jarige drugsdealer en bodybuilder uit Middelkerke riskeert 4 jaar cel en een verbeurdverklaring van liefst 380.000 euro aan drugsgeld. De man zou tussen augustus 2015 en april 2017 liefst 38 kilo speed hebben gedeald. Opvallend is dat Vincenzo L. vrijwel meteen na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2015 opnieuw begon te dealen. Hij werd immers al veroordeeld voor dealen, en voor gebruik en verkoop van verboden spierversterkers in een fitness in Nieuwpoort. Nadat hij er werd geweerd, brak hij er in uit wraak en stal hij drie kistjes met 1.500 euro. Ook daarvoor liep hij een veroordeling op. Daarom vroeg het Openbaar Ministerie een strenge straf. "Maar die 380.000 euro gevraagde verbeurdverklaring is er compleet over. Dit gaat om het brutobedrag, terwijl mijn cliënt zelf drugs aankocht, nota bene met wit geld", pleitte zijn advocaat. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN