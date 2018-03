Moet er nog schuim zijn? 13 maart 2018

Het hééft iets, die schuimende baren aan zee. Maar in de haven van A Guarda in Galicië - in het noordwesten van Spanje - is de 'foam party' toch een beetje van het goede te veel. Een storm stuwde de golven tot maar liefst acht meter hoog, met een forse schuimkraag als resultaat. Ze kunnen dus niet enkel schuimfeestjes houden in de zomer, daar op de Spaanse stranden.

