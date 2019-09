Exclusief voor abonnees Moet er nog een Mustang zijn? 09 september 2019

Ford heeft de 55ste verjaardag van zijn legendarische Mustang gevierd met een verpletterend wereldrecord. Maar liefst 1.326 Mustangs passeerden langs de gerechtsdeurwaarder in Lommel. Eigenaars van over de hele wereld verzamelden eergisteren op de Ford Lommel Proving Ground. Als ze allemaal geparkeerd staan, is dat al indrukwekkend, maar het echte werk moest dan nog beginnen. De 1.326 wagens vormden een onafgebroken kolonne en reden met een afstand van minder dan 20 meter van elkaar 1 kilometer. Daarmee wordt het vorige record van 960 voertuigen in Toluca, Mexico, vlotjes overschreden. "Het aanhouden van dat ritme voor maar liefst

