Moet er geklust? Het zal wel een lekkende kraan zijn 19 januari 2018

Ruim vier op de tien Belgen (43%) hebben onvoldoende tijd om bovenstaande klusjes op te knappen. Tegelijk wil 58% wel een centje bijverdienen door de handen uit de mouwen te steken. Dat blijkt uit een bevraging van 1.000 landgenoten door Homeyz, een nieuwe app die klussers en niet-klussers belooft samen te brengen. Op dit moment is het mogelijk om via een dergelijk platform tot 5.100 euro per jaar bij te verdienen aan een verlaagd belastingtarief van 10%. Vanaf 20 februari wordt dat bedrag opgetrokken tot 6.000 euro per jaar of 500 euro per maand en hoeven er geen belastingen betaald te worden.

